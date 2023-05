Santi Giménez sobre el mensaje del Tata Martino: 'Sólo me dijo que estaba contento por mi presente, y ya'

Santiago Giménez ha tenido la mejor temporada por un mexicano en su primer año en Europa al anotar 21 goles. Ahora el delantero mexicano ha revelado que Gerardo ‘Tata’ Martino le mandó un mensaje tras haberlo dejado fuera de la convocatoria del Mundial de Qatar 2022.

El entrenador argentino decidió, en su momento, llevar a Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, por encima del canterano del Cruz Azul pues ‘anotaba muchos goles, pero jugaba poco’. Ahora, parece que el DT se dio cuenta de su error.

Giménez reveló que no le guarda rencor al entrenador pues él confía que la decisión de que no fuera deal Mundial, fue de Dios. Ahora dio a conocer que fue lo que le dijo el Tata tras su éxito en Europa.

“En realidad no fue una llamada, sino un mensaje. Me escribió que estaba muy feliz por mi presente, le agradecí por todo y ya. Lo tomé muy real porque sé el tipo de persona que es el Tata, siempre me dio confianza y estoy agradecido. Fue muy importante en mi carrera, sus decisiones las tomé de la mejor manera”, reveló para Fox Sports.

Actualmente Santiago Giménez es uno de los mejores delanteros mexicanos, sino que el mejor, y tiene su lugar asegurado con la Selección Mexicana para los siguientes torneos del Tri.

"EN MÉXICO TUVE OPORTUNIDADES, PERO SENTÍA QUE NO ME DABAN CONSTANCIA" ¡Faltó confianza en México para Santi! Y ojito a lo que habla de su ausencia en la convocatoria del Tri para Qatar "MARTINO SOLO ME ESCRIBIÓ QUE ESTABA FELIZ POR MI PRESENTE, Y YA" #FSRadioMX pic.twitter.com/IdC38DwWFb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 8, 2023

