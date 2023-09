Santiago Giménez ha sido una grata revelación en toda la Eredivisie, en la cual ha destacado desde su primera temporada, en donde llevó al campeonato al Feyenoord.

Ahora, en el inicio de la segunda campaña del mexicano con los neerlandeses, el 'Bebote' se ha destapado con goles y buenas definiciones que lo han puesto en el ojo de toda Europa.

Tomás Roncero, periodista de 'El Chiringuito' de España, afirmó que el Real Madrid está en la búsqueda 'necesaria' de un centro delantero y coloca al tricolor como uno de los mejores candidatos para serlo.

“Santiago Giménez me ha llamado mucho la atención. Mexicano, paisano de Hugo Sánchez, ha empezado la temporada como un tiro, Ha llamado la atención con sus goles y ¿por qué no?. Un revival con un mexicano en el Madrid. Me gustaría mucho”, comentó el periodista.

El delantero tricolor actualmente es líder de goleo de la Eredivisie con ocho anotaciones y ha demostrado ser uno de los arietes más potentes de las ligas europeas más importantes.

