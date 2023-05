Feyenoord recibe al Vitesse en duelo por la Jornada 34 de la Eredivisie en el Stadion Feijenoord. El Popular de Países Bajos se despide de esta temporada ganadora en la que conquistaron su título 11 de la Liga y querrán cerrarlo con broche de oro intentando que el mexicano Santiago Giménez conquiste la tabla de goleo individual, aunque para ello deberá marcar por lo menos tres goles y que Anastasios Douvikas no anote, Xavi Simons no meta más de un gol y Sydney van Hooijdonk no más de dos.

Por su parte, los negroamarillos no se juegan nada, pues salvaron la categoría con semanas de anticipación y quedaron muy lejos de pelear por los puestos europeos.

