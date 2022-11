Steven Bergwijn tras la derrota ante el PSV: "No fue a lo Ajax hoy”

Ajax no pudo evitar la derrota ante el PSV Eindhoven, y aunque consiguieron hacer un gol en los últimos minutos del encuentro, la derrota dejó, evidentemente, un sabor amargo para el equipo, a sabiendas de que no mostraron su mejor versión.

El entrenador Alfred Schreuder fue crítico sobre el juego de su plantel y aceptó que no pudieron hacerle frente al PSV y en las pocas ocasiones claras que tuvieron, les faltó contundencia.

"No fue un buen partido de nuestra parte. En lo defensivo no tuvimos muchos problemas con PSV, salvo el primer gol, pero teniendo a la pelota no fuimos buenos. Hemos creado poco y no pudimos dominar el partido”, expresó el timonel al término del encuentro.

Y esta evaluación coincidió con lo dicho por el volante Steven Bergwijn, quien fue directo y tajante al considerar que esta no es la manera en que buscan jugar, ya que la derrota les costó quedar de manera momentánea como sublíderes de la clasificación.

"Tengo que ser sincero y admitir que de ambos lados no ha sido un buen partido. Así no es como nosotros queremos jugar. En el inicio de la temporada las pelotas entraban, pero no estamos en nuestra mejor época. Es normal tener una cierta emoción antes de un partido como éste, pero tienes que seguir haciendo lo correcto y lo necesario. No fue a lo Ajax hoy”, declaró.

