Tecatito Corona: Porto derrotó al Olympiacos y sumó sus primeros tres puntos en Champions

El Porto logró hoy una victoria importante en casa ante el Olympiacos por 2-0, que le da aire tras perder en el primer encuentro de la fase de grupos ante el Manchester City, en un encuentro donde el central Pepe alcanzó su partido número 100 en la UEFA Champions League y en donde Jesús Manuel 'Tecatito' Corona disputó 69 minutos, tras arrancar como titular y salir de cambio por Francisco Evanilson de Lima Barbosa.

Marcaron para el Porto el joven Fábio Vieira y el internacional portugués Sérgio Oliveira, en un encuentro muy disputado, donde los griegos, que apretaron más en la segunda mitad, no supieron finalizar. Con este resultado y la victoria de domicilio del City ante el Olympique de Marsella, los ingleses lideran el Grupo C con seis puntos, seguido del Porto y Olympiacos con tres, mientras que los franceses aún no han logrado puntuar.

Abrió el marcador en el minuto 11 el joven medio zurdo luso Fábio Viera, un internacional Sub 21 formado en la cantera de los Dragones sobre el que ha puesto toda la confianza Sérgio Conceiçao en este inicio de temporada. El gol llegó tras un error en la salida de balón de los griegos, después de que Bouchalakis no controlara bien el esférico. El Porto continuó la jugada por la banda izquierda y el joven Vieira batió a placer a José Sá, exportero del Porto.

A los griegos le faltaban ideas en la construcción ofensiva, mientras que los lusos ahogaba cualquier salida del Olympiacos, bajo la mirada de varios millares de espectadores, ya que las autoridades lusas habían autorizado la presencia de un 15 % del aforo del Estadio do Dragao.

La segunda mitad comenzó igual que la primera, con un Olympiacos muy espeso en la salida del balón, que provocaba las ocasiones del Porto. El cuadro griego se había hecho con el tempo del partido y el Porto se limitaba aguantar los envites de los griegos, que cada vez llegaban más.

Sin embargo, el Porto logró hacer el 2-0 definitivo gracias a una excelente jugada por la derecha en el 84, con Nakajima que sirvió a Marega y éste desde la banda la centró al corazón del área pequeña para que rematara al fondo de la red el medio "portista" Sérgio Oliveira.

