Tecatito Corona: 'Quiero ser más yo, dejar de lado el nerviosismo de cuando llegué a Sevilla'

El extremo mexicano Jesús 'Tecatito' Corona afirmó este miércoles que, tras las vacaciones, regresa "con mucha ilusión" para encarar su primera temporada completa con el Sevilla, al que llegó el pasado enero desde el Porto portugués, al asegurar que "hay equipo" para "hacer grandes cosas" tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones.

El internacional mexicano, que afronta su primera pretemporada como sevillista tras jugar el pasado curso 18 partidos de Liga (2 goles y 4 asistencias), 3 de Liga Europa y uno de Copa del Rey en apenas 4 meses, declaró a los medios del club que está "contento" por volver y que esta campaña, ya más adaptado, quiere soltarse más en el campo, como dijo al final de la pasada.

"Me referí a doblar mis números, a hacer más. A ayudar al equipo tanto ofensiva como defensivamente. Ser un poco más yo, no estar tan amarrado por el nerviosismo de cuando llegas. Me tocó un grupo muy humano y la adaptación ha sido fenomenal. Jugué casi todos los partidos, pero quiero hacerlo mejor", recalcó.

En esta línea, Tecatito, nacido hace 29 años en Hermosillo (estado de Sonora), dejó claro que esta temporada quiere "aportar más con goles, asistencias, bajando a defender", y que es consciente de que debe de "seguir mejorando" en esos aspectos.

"Es importante empezar con el pie derecho y estar al cien por cien para preparar la pretemporada. Después de un mes de vacaciones echaba de menos estar aquí y con mucha ilusión para hacer una gran temporada", manifestó el extremo mexicano, que puede jugar en ambos costados y también como lateral derecho.

Para Tecatito Corona, "es increíble cómo se vive el fútbol" en Sevilla, algo que ha comentado en estas vacaciones con sus familiares y amigos, y añadió: "Esa pasión te transmite y ya tengo ganas de seguir haciendo cosas, de ser importantes en la 'Champions', en LaLiga; hay equipo para eso".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCELO FLORES: ANOTÓ GOL EN LA DERROTA DEL ARSENAL SUB 21 ANTE EL WOKING FC

Resaltó que el grupo vive ese ambiente y que el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, también "te transmite esa ilusión", por lo que "eso siempre está en la cabeza" de toda la plantilla, "el querer hacer más", lo que consideró que les anima a prepararse ahora lo mejor posible "para empezar la temporada".

"Veo al grupo y creo que hay mucha calidad en todos los aspectos y que podemos hacer grandes cosas en la 'Champions'. En LaLiga también debemos seguir mejorando como equipo y seguir peleando esos puestos de arriba", subrayó, al tiempo que destacó que desde su llegada siempre ha "notado el apoyo de la afición".

El internacional mexicano precisó, en este sentido, que "aquí en el club fueron muy detallistas" con él y con toda su familia, "y eso da más fuerzas para seguir adelante".