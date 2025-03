TUDN: ¿Cómo obtuvo Televisa los derechos de transmisión del Mundial 2026?

El proceso para la asignación de los derechos de transmisión del Mundial 2026 ha generado interrogantes. Según información de ELCEO, recolectada por Dan Ibáñez y Sergio Rincón, un grupo de empresas offshore ha concentrado la venta de estos derechos, repartiéndolos posteriormente a distintas cadenas televisivas.

En América Latina, la empresa encargada de la distribución en 16 países es New IP Co., LLC., registrada en Delaware, Estados Unidos, una jurisdicción con paraíso fiscal, donde no se revelan datos sobre sus socios.

Esta compañía ha sublicenciado los derechos en diversos territorios, incluyendo México, donde Televisa obtuvo la transmisión del torneo.

El proceso de adjudicación no cuenta con información pública sobre los criterios de selección ni sobre las ofertas realizadas por las empresas interesadas. Tampoco se han dado a conocer los mecanismos de pago de las sublicencias.

