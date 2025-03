¿Lo quieren de vuelta? Wolves recuerda mítico gol de Raúl Jiménez

Recuerdan al Lobo. El parón de la más reciente Fecha FIFA le fue de gran beneficio a Raúl Jiménez, quien siendo el referente de la Selección Mexicana consiguió levantar el titulo y ahora su exequipo, Wolverhampton.

Jiménez brilló con el Tri | AP

A través de sus redes sociales, Wolves recordó uno de los tantos goles que Raúl Jiménez marcó con el equipo y en la cuenta oficial de X del club subió un video del mexicano anotando un gol ante el West Ham United.

Raul sweeping in against The Hammers! 🇲🇽#WOLWHU | @MNEGlobal pic.twitter.com/Aq6nPdAXL0

— Wolves (@Wolves) March 27, 2025