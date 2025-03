Taylor Swift se perfila para ser la artista elegida por Barcelona para el Clásico

Barcelona continuará con la tradición de elegir a un artista para mostrarlo en su equipación para el partido contra Real Madrid y Taylor Swift es quien lleva la ventaja de cara al segundo Clásico de LaLiga en la actual temporada.

De acuerdo con el medio Esport Rac1, las negociaciones con la estadounidense están en la última parte y muy cerca de un acuerdo. En caso de concretarse, la máxima ganadora del Premio Grammy por album del año superaría colegas como Ed Sheeran y Travis Scott.

Barcelona tendrá nueva equiación para el próximo Clásico | AP

En febrero de 2022, Barcelona llegó a un acuerdo de casi 300 millones de dólares con Spotify para patrocinar al club; el Camp Nou agregó el nombre de la plataforma y las equipaciones, así como los atuendos de entrenamientos, del equipo varonil y femenil tienen el logo.

Además, en los partidos contra Real Madrid han elegido diferentes artistas cuyas imagenologías se utilizan en lugar de la imagen de Spotify. Hasta ahora, Coldplay, Drake, The Rolling Stones, Rosalía y Karol G han sido los elegidos.

