Hansi Flick confirma las ausencias de Ronald Araújo y Raphinha para el duelo ante Osasuna

El entrenador alemán, Hansi Flick confirmó las ausencias de Raphinha y Ronald Araújo para el próximo duelo de Barcelona este jueves ante Osasuna, correspondiente a la Jornada 27 de LaLiga, el cual estaba pendiente.

¿Por qué no jugarán Raphinha y Araújo ante Osasuna?

El alemán explicó que tanto Araújo como Raphinha viajaron por muchas horas, por lo que necesitarán descansar para reincorporarse a los entrenamientos de cara al duelo del domingo ante Girona de la Fecha 29.

“Están fuera, tuvieron un largo viaje y tienen que recuperarse. No sé cómo ha sido su entrenamiento. Veremos cómo entrenan y si están para el domingo”, detalló Flick, además de señalar que Pau Cubarsí necesita más descanso.

Inconformidad de Flick con horarios en LaLiga

Por otro lado, Hansi Flick expresó su inconformidad sobre los horarios de algunos partidos, pues en ocasiones su equipo regresa a casa de madrugada y les deja poco tiempo para descansar, algo que no tiene contento al alemán.

"Sí puedo hablar del horario del partido de Leganés. Las nueve. Siempre que jugamos fuera jugamos a las nueve y hay poco tiempo de descanso porque llegamos de madrugada. No estoy contento con eso, sobre todo cuando ves cómo lo manejan en otras ligas. Cuando hablas de la Liga no se trata de Barça y Madrid, sino que se trata de proteger al equipo nacional. No puedo cambiarlo, es sólo mi opinión", sentenció Flick.

