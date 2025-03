¡Malas noticias! Alphonso Davies se pierde el resto de la temporada por lesión

Bayern Munich recibió una mala noticia posterior a la Fecha FIFA, pues su lateral, Alphonso Davies sufrió una rotura de ligamentos el domingo durante el partido por el tercer lugar de la CONCACAF Nations League ante Estados Unidos.

Davies se pierde la temporada con Bayern Munich

A través de un comunicado, Bayern Munich informó sobre la lesión de Davies, que lo dejará fuera por el resto de la temporada. "Alphonso Davies sufre una rotura del ligamento cruzado. ¡Mejórate pronto, 'Phonzy'! ¡Estamos todos contigo!”, escribieron.

La baja de Davies es un duro golpe para el conjunto Bávaro que pelea por la Bundesliga y Champions League, además del Mundial de Clubes que disputarán en verano, en el que se enfrentarán a Auckland City, Boca Juniors y Benfica en la Fase de Grupos.

Alphonso Davies erleidet Kreuzbandriss.



Gute Besserung, Phonzy! Wir sind alle bei dir! ❤️



🔗 https://t.co/Tl13F5blJO pic.twitter.com/Ch497ZbGOY — FC Bayern München (@FCBayern) March 26, 2025

Se pudo evitar la lesión de Davies

El representante de Davies, Nedal Huoseh aseguró que el lateral no debía jugar frente a Estados Unidos, ya que no estaba en el mejor estado físico desde el partido contra México, pero finalmente tuvo que disputar el duelo por el tercer lugar, por lo que las críticas van hacia Jesse Marsch.

"Estoy muy decepcionado. Alphonso no estaba al 100% después del partido contra México y se planeó que no fuera titular contra Estados Unidos. El sábado por la noche, la expectativa era que no estaría en el once inicial”, inició Nedal Huoseh.

“Como capitán, siento que el entrenador lo presionó para que fuera titular. Alphonso no es el tipo de persona que dice que no en esos momentos. Terminó jugando y miren lo que pasó. Canadá necesita hacer un mejor trabajo manejando a estos jugadores, en mi opinión”, agregó.

