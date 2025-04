Ancelotti exhibe a Endrick por 'lucirse' en victoria del Real Madrid sobre Getafe

Pies en la tierra para la joya brasileña. La victoria por la mínima ante Getafe le permite al Real Madrid seguir soñando con el título de LaLiga, sin embargo, no fue un partido sencillo para el conjunto Merengue por fallas como la de Endrick en la segunda mitad, situación que causó enojo en Carlo Ancelotti.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Ancelotti, DT del Real Madrid | AP

Ya con el 1-0 a favor, al minuto 55' Real Madrid tuvo una oportunidad única de aumentar la ventaja y tener tranquilidad para el cierre del partido, lamentablemente para los Merengues, Endrick desperdició un mano a mano frente al portero del Getafe. El brasileño trató de definir de vaselina, sin embargo no hizo un buen contacto con el balón y el mismo terminó de manera sencilla en las manos del arquero.

Ancelotti exhibe a Endrick por falla ante Getafe

No pasaron ni diez minutos desde la falla del joven delantero brasileño y Ancelotti tomó la decisión de sacarlo del campo de juego. Además, en conferencia de prensa, el estratega italiano habló sobre la falla de su jugador y mandó un contundente mensaje para Endrick, apuntando que ese tipo de fallas por tratar de lucirse en el Real Madrid no son permitidas.

Endrick fue exhibido por Ancelotti | AP

"No puede hacer estas cosas, es joven y tiene que aprender, pero esas cosas en el fútbol no existen. Tiene que tirar lo más fuerte que pueda. Esto no es un club de teatro", declaró

Real Madrid sufre por la falta de gol, confiensa Ancelotti

Ancelotti también señaló que su equipo sufre por la falta de gol en los partidos y más allá de el grave error de Endrick, Real Madrid tiene que ser más contundente de cara al arco.

"Nos falta algo mas de efectividad, puede ser. Es verdad que hay que ser más efectivos y no lo fuimos en el primer tiempo, con varias ocasiones, ni a la contra en el segundo".

Ancelotti quiere más efectividad en el Madrid | AP

También te puede interesar: Abramovich rompe el silencio sobre venta del Chelsea después de tres años