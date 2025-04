Borussia Dortmund vs Barcelona, ¿cuándo y dónde ver la Vuelta de los Cuartos de Final de Champions League?

La temporada 2024-2025 de la Champions League está en su recta final, situación por la cual esta semana, tendremos a los cuatro invitados a la siguiente etapa del camino a la Final en Múnich.

Hansi Flick apunta a regresar a Semifinales de Champions ı AP

¿Qué pasó en el duelo de Ida?

En el partido de Ida, el Barcelona prácticamente dio por terminada la eliminatoria de Cuartos de Final, pero ahora, requiere de finiquitar todo en el campo del Borussia Dortmund y así, instalarse después de seis años en Semifinales de UEFA Champions League.

Con un contundente 4-0 en MontjuÏc, el conjunto blaugrana sueña con estar dentro de los últimos cuatro equipos de la competencia; sin embargo, en temporadas anteriores ha tenido volteretas casi imposibles de conseguir y por ello quiere evitar algún susto innecesario. Barcelona además cuenta con las bajas de Alejandro Balde y Marc Casadó.

Lewandowski anotó en el duelo de Ida ı AP

Borussia Dortmund, como Subcampeón de la edición pasada, quiere confirmar que no fue casualidad haber jugado esa Final, a pesar de tener todo en contra, buscará una remontada histórica en su propio campo. Las bajas del equipo alemán no son nuevas, pues de nueva cuenta no podrá contar con el austriaco Marcel Sabitzer, el alemán Nico Schlotterbeck y el juvenil Cole Campbell.

Borussia Dortmund buscará una de las más grandes remontadas en la historia ı AP

¿Cuándo y dónde ver el partido de Vuelta?

Fecha : Martes 15 de abril

Hora : 1:00 PM (tiempo del centro de México)

Lugar : Signal Iduna Park

Dónde ver: Max

