Como 1907 suma su cuarta victoria consecutiva ganando 1-0 sobre el Genoa de Johan Vásquez

El Como 1907 sacó una gran victoria en su campo al vencer 1-0 al Genoa de Johan Vásquez. Dicha victoria los pone a tres puntos de diferencia a ambos equipos y sella una racha de cinco partidos invicto para los biancoblú.

Ambos equipos llegaban a este compromiso con la misma cantidad de puntos, pero con una diferencia goleadora cargada más a favor de los locales, así que el que ganara, iba a construirse una mejor actualidad en la presente campaña.

Los locales calentando previo al juego | X: @Como_1907

Antes de llegar a este duelo, el equipo dirigido por Cesc Fábregas, había ganado sus últimos cuatro juegos y empatado el último previo a esa racha, por lo que 13 puntos le daban la posibilidad de alejarse de zona de descenso; sin embargo aún faltaba un golpe de autoridad más.

El gol de la victoria llegó hasta la segunda mitad, específicamente al minuto 59' conducto de Gabriel Strefezza a pase de Patrick Cutrone, exjugador del Milan firmando así una gran victoria frente al equipo genovés.

Cutrone y Strefezza festejando la victoria | X: @Como_1907

En sus siguientes partidos, los correspondientes a la Jornada 35, el Como visitará al Parma que tiene aún ligeras posibilidades de descender, mientras que el Genoa actuará de local el próximo lunes 5 de mayo en el duelo de mexicanos, pues el Milan de Santiago Giménez visitará suelo genovés.

