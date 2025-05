¿Guiño del Barça? Luis Díaz y Marcus Rashford reciben elogios de Hansi Flick

Con la temporada prácticamente concluida y tres trofeos más en sus vitrinas, al Barcelona ya ha comenzado a planificar la plantilla de cara a la próxima campaña y a pesar de que Hansi Flick no quiso dar detalles de posibles refuerzos, sí confesó su gusto por dos jugadores que podrían llegar al Barça este verano.

Barcelona tiene en la mira a Marcus Rashford | AP

En conferencia de prensa previa al partido de la última jornada de LaLiga ante el Athletic Club, Hansi Flick fue cuestionado sobre la posible llegada de Luis Díaz y Marcus Rashford y si bien el entrenador del Barça no quiso hablar de jugadores que no forman parte de su plantilla, sí confesó que los atacantes de la Premier League son de su agrado, futbolísticamente hablando.

“Prefiero no hablar de jugadores que no están en mi equipo, pero ambos son jugadores fantásticos, me gustan y ya veremos qué ocurre. Son fantásticos”, declaró Hansi Flick.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

Deco confirma interés de Barcelona por Luis Díaz y Rashford

Barcelona no oculta el interés que tienen sobre Luis Díaz y Marcus Rashford para reforzar la plantilla la próxima temporada, sin embargo, el director deportivo del Barça, Deco, mencionó que estos no son los únicos jugadores que el equipo tiene en la mira y reveló solamente forman parte de una lista de deseos para el siguiente mercado de trasferencias.

Laporta y Deco, presidente y director deportivo del Barça | Barcelona

