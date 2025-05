Kevin De Bruyne se plantea no jugar el Mundial de Clubes con el Manchester City

El pasado 4 de abril Kevin De Bruyne anunció de manera oficial que al finalizar la presente temporada pondrá fin a su gloriosa etapa con el Manchester City. En teoría, al legendario jugador belga aún le queda por disputar un torneo de peso con el City, sin embargo, De Bruyne pone en duda su participación en el Mundial de Clubes.

De acuerdo con palabras del propio De Bruyne, tiene que empezar a pensar en su futuro fuera del Manchester City, pues menciona que sería una tragedia para su carrera una posible lesión en el Mundial de Clubes que complicaría su llegada a algún otro equipo en verano.

“Creo que, en cierto modo, tengo que cuidarme porque si me lesiono en el Mundial de Clubes, ¿qué voy a hacer? Nadie me va a cuidar entonces. Así que hay una gran posibilidad de que no lo juegue, pero no lo sé, tal vez sí", declaró Kevin De Bruyne.

La participación del Manchester City en el Mundial de Clubes comienza el próximo 18 de junio cuando se mida ante el Wydad AC, posteriormente se enfrentará contra el Al Ain el día 22 y finalizará la Fase de Grupos el 26 del mismo mes ante la Juventus.

En teoría el contrato de Kevin De Bruyne con el Manchester City culmina el 30 de junio, aunque existe la opción de hacer una extensión de corto plazo solamente para disputar la Fase Final del Mundial de Clubes o en su defecto, llegar a un acuerdo con el club para quedar en libertad al finalizar la temporada de la Premier League.

