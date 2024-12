¡Quieren triplete! Lamine Yamal busca ganar todo con Barcelona esta temporada

Con apenas 17 años de edad Lamine Yamal vive ya su tercera temporada con el primer equipo de Barcelona y la gran joya de La Masía ya se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de todo el equipo y no solo dentro del campo sino fuera del mismo, tanto así que el extremo catalán alza la voz y señala que el Barça quiere ganar el triplete esta temporada.

Lamine Yamal busca el triplete con Barcelona | X: @FCBarcelona_es

A pesar de que en las últimas semanas el equipo se encuentra atravesando una pequeña crisis de resultados y pocos apuestan por el Barça para ganar algo a final de temporada, Lamine Yamal declaró que el equipo sigue enfocado en ganar todo este año, LaLiga, Copa del Rey y Champions League.

"Intentaremos ganar todo lo que se pueda, Liga, Copa o Champions", declaró la joya del Barcelona.

“Sí que me han faltado los títulos colectivos con el Barça, que es lo que me hace ilusión, pero intentaré que este año se haga realidad. A nivel personal, creo que lo que me queda es marcar más goles, porque sí que con las asistencias he mejorado mucho”

Yamal ya tiene un título oficial con Barcelona | X: @FCBarcelona_es

De igual forma la nueva estrella del futbol mundial se rindió en elogios hacia el nuevo entrenador de Barcelona para esta temporada, apenas el tercer DT que ha tenido en su corta carrera, señalando las cualidades de Hansi Flick y lo mucho que ha crecido como futbolista bajo el mando del estratega alemán.

“Es un entrenador que te viene a hablar, que te explica por qué pasan las cosas; los consejos que nos da nos hacen mejores". Transmite mucha confianza y sabe lo que debe decir en cada momento. Esto es muy importante. Sabe decir cada cosa en el momento adecuado. Siempre me dice que soy muy importante para el equipo; que me lo crea”

Hansi Flick, DT del Barça | X: @FCBarcelona_es

