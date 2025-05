Rúben Amorim sobre la temporada de Manchester United: “Ganar un título europeo es importante”

La temporada 2024-25 ha sido de absolutos contrastes para los Red Devils, por un lado está la peor campaña del equipo en la historia de la Premier League quedando al borde del descenso, pero por otro lado el Manchester United está a 90 minutos de levantar el título de la Europa League, un título continental de prestigio.

Rubén Amorim, DT del Manchester United | AP

Para el estratega portugués Rúben Amorim, ganar el título de la Europa League es de vital importancia para su equipo, no solo por el orgullo que representa levantar un titulo continental, sino también por el premio que esto conlleva.

“Ganar un título europeo siempre es importante y podría ayudarnos de cara al futuro”, declaró Amorim.

¿Que premio tendrá el Manchester United si gana la Europa League?

Además de un premio económico, en caso de coronarse como campeones de la Europa League, el Manchester United se clasificaría de manera automática para la siguiente edición de la Champions League.

Manchester United puede clasifircarse a la Europa League | AP

Rúben Amorim no asegura su futuro en el Manchester United

Los malos resultados en la competición local tienen a Rúben Amorim en la cuerda floja desde hace varios meses, sin embargo, el DT portugués no quiso adelantarse a lo que pasará la siguiente temporada, pues seguramente su permanencia podría estar condicionada al resultado de la Final de la Europa League.

"No procede hablar de mi futuro ahora. No digo que me vaya a ir. El Manchester United es una marca enorme. Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar este equipo y lo de mañana es muy importante para todos", declaró.

Amorim podría marcharse del Manchester United | AP

