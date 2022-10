Real Madrid reconoció a Karim Benzema, ganador del Balón de Oro

Presumen al mejor jugador del mundo. Karim Benzema ganó el Balón de Oro como Mejor Jugador del Mundo en el 2022, por lo que el Real Madrid se siente un equipo orgulloso y presumió los goles del ‘killer’ francés que lo hace ser el más grande del momento.

Fue a través de redes sociales, y con un formato que está de moda en Twitter, que el Real Madrid fue claro y fuerte, pues tuiteó: “Siéntate y disfruta”, junto con un minuto y 48 segundos de video.

“La edad es nada más un número pera mí, los jugadores ahora pueden prolongar sus carreras mucho más y yo preservo una ferviente motivación, es lo que me estimula para seguir y que no me permite aflojar.

“Estoy muy orgulloso, me acuerdo cuando era niño, todo el trabajo incesante. Era un sueño”, dijo Karim Benzema tras recibir el Balón de Oro en el Teatro del Chatelet en París, Francia.

Cabe recordar que Benzema es el primer francés que gana el Balón de Oro desde que lo hiciera Zinedine Zidane en 1998, cuando con la Selección de Francia ganó el Mundial.

Mientras que es el quinto francés en ganar este reconocimiento, siendo Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin los otros cuatro además de Zizou y el propio jugador del Real Madrid.

