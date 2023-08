El trabajo de Christian Bermúdez no es sólo lo que se ve en la cancha. Incluso, la preparación mental y espiritual que tiene, ha hecho que el histórico del Atlante a sus 36 años siga rindiendo en el campo de juego.

"Me encanta (la cuestión espiritual), he descubierto eso en mí, en meditaciones, en entender la mente, cómo puedo sobreponerme a pensamientos como cansancio o que no puedo, estoy aprendiendo a descifrar cómo tener un mejor rendimiento.

"Voy a dar un ejemplo: Hay un trabajo que hacemos de correr alrededor de la cancha, 30 segundos a una velocidad fuerte y 30 en trote, y así varios minutos, y me dicen que no me canso, que voy hasta adelante y me ven muy bien, y tengo 36 años, y les digo que lo que hago es que mi mente se va y lo que trabaja es el cuerpo, porque si trabajo con mi mente me va a empezar a decir que estoy cansado, cuánto falta y te empiezas solito a sabotear, pero cuando elevas la mente el que trabaja por inercia es el cuerpo. Es algo muy bonito y sé que me va a dar más tiempo para jugar", dijo a RÉCORD.

De hecho, el trabajo mental no lo pone en práctica sólo en él, pues explicó que es algo que comparte con algunos de sus compañeros del equipo.

"Yo lo puse en práctica, lo que estoy contando son experiencias mías y me está dando resultados como futbolista y en lo personal.

"Muchos se me acercan (sus compañeros para hacer meditaciones), me preguntan y de hecho, nunca lo he contado, pero hay algunos compañeros con los que antes de los partidos hacemos meditaciones, hago unas meditaciones guiadas con ellos, pero lo padre es que ellos me lo piden, lo que ellos ven y me preguntan es iniciativa de ellos: ‘Oye ‘Hobbit’ la meditación qué, le vamos a dar?', me han dicho a donde vamos, cuando lleguemos que si las pláticas y es bienvenido que sientan que eso les pueda ayudar para que no haya fugas de energía ni energías negativas", expresó.

