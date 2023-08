Si hay alguien que tiene sangre azulgrana es Christian Bermúdez, y si ya es amado y reconocido por la afición del Atlante, el 'Hobbit' está por convertirse en un potro histórico, pues jugará su partido 282 y con ello empatará a Federico Vilar con el futbolista con más partidos oficiales jugados en la historia del Atlante.

"¡Wow! Yo creo que hasta voy a llorar porque cada que me lo dicen me entra un sentimiento muy bonito y dejar esa huella por poco o mucho tiempo o que se quede ahí para siempre no sé, pero conseguirlo, no sé cómo va a ser mi reacción, pero sin duda alguna agradeceré por esta oportunidad.

"La verdad me dio mucho sentimiento porque ser un jugador que deje huella en un equipo con mucha tradición y el de sus amores. Dejar ese ejemplo para las nuevas generaciones, me llena de orgullo y satisfacción, mucho amor al futbol, de caídas, levantadas, todo se junta, me llenó de mucha satisfacción decir que estaré en un momento histórico y muy feliz por todo lo que he trabajado y le he dejado a la gente", dijo a RÉCORD.

Para el 'Hobbit' el Atlante va más allá de su lugar de trabajo, es su casa, su vida, su destino.

"Atlante es sin duda alguna mi estilo de vida. Yo creo que estaba ya pactado el tener esta relación con Atlante desde mis inicios, fui a otros clubes y no tuve fortuna, pero ahora lo entiendo porque mi destino era con Atlante, crecer como jugador, vivir experiencias, ganar títulos.

"Esta es mi casa, yo no me quiero mover, no pasa por mi mente, si bien puede haber ofertas, pero siempre va a estar por delante Atlante porque me ha dado mucho, yo no sé si le he dado todo en comparación de lo que me ha dado, pero siempre dejo todo en la cancha y desde el primer día hubo una gran conexión con la afición. Estoy en un lugar muy privilegiado", sentenció.

