'Hobbit' Bermúdez confesó que Miguel Herrera y el Profe Cruz lo marcaron en su carrera

Christian 'Hobbit' Bermúdez tiene claro que han sido muchas las personas que han marcado su carrera; sin embargo, puntualizó que pese a tantos jugadores con los que ha compartido vestidor, son tres quienes lo marcaron y con quienes fue Campeón en el Torneo Apertura 2007.

"A Gabriel Pereyra le aprendí muchísimo, muchos movimientos, le entendí a su futbol. Él tenía una jugada que recortaba hacia el centro, cuando él lo hacía yo ya tenía que estar atrás de los defensas buscando el espacio, me fijaba mucho cómo jugaba, la inteligencia para moverse, si bien no era rápido, pero era explosivo, con él aprendí mucho. Lo mismo de Giancarlo Maldonado, crecí con el ‘Chepe’ Guerrero que fuimos a la par ganando cosas, a ellos les aprendí mucho, fueron muy cercanos y todos ellos fuero parte de esta historia", dijo a RÉCORD.

Asimismo, el 'Hobbit' explicó que a pesar de haber tenido varios entrenadores, dos en particular lo dejaron marcado: José Guadalupe Cruz y Miguel Herrera

"Sí, porque con él (‘Profe’ Cruz) tuve toda la continuidad desde que llegamos a Cancún, prácticamente jugaba todos los partidos, me dio confianza y seguridad. Con Miguel (Herrera) en Atlante tuve mi torneo con más goles y también es significativa esa parte", expresó.

Y así como él aprendió de esos jugadores, ahora él les enseña a los jóvenes: "Me encanta (aconsejar a los jóvenes) porque se me acercan a preguntarme o a veces si veo a alguien desanimado me acerco y le cuento experiencias mías y de jugadores que yo vi, y les digo que el futbol es de tener mucha paciencia, que no se desesperen, que sigan trabajando fuerte porque pueden llamar la atención de otros equipos hasta de Primera División".

