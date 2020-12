Atlante: Pablo Gómez buscará emular el título de su padre de 1999

Este domingo 22 de diciembre se disputará la Final de Vuelta de la Liga de Expansión, entre Atlante y Tampico Madero. Pablo Gómez aseguró que al igual que su padre, Pablo Hernán Gómez, buscará alzar el título en el Estadio Ciudad de los Deportes. Su padre lo hizo en el invierno de 1999 ante Cruz Azul con el conjunto del Pachuca.

“Quiero acabar lo que él no pudo, un sueño de mi padre fue jugar en Europa y no pudo, se fue muy chico, a mi edad, a los 23 años. Quiero salir campeón en el lugar donde él lo hizo y sacar adelante a mi familia”, aseguró el 10 del Atlante.

El joven delantero, buscará cristalizar una exitosa carrera como la de su padre en México, quien dejó huella en el Pachuca ganando el primero título de liga de los Tuzos, por un accidente automovilístico falleció a los 23 años de edad. “Es mi primera final y me siento muy motivado, es muy difícil llegar, la mayoría somos jóvenes y no tenemos títulos, queremos ganar y la vamos ganar. Esta Final se la dedicó a mis papás y a mi cuñado, que ya no están con nosotros”, mencionó.

Una de sus metas a corto plazo es regresar a Primera División, cabe mencionar que Gómez ya debutó en Liga MX con el conjunto del Puebla, en 2019. “La primera tirada es salir campeón, la segunda es regresar a primera, me gusta mucho Tigres y Monterrey, de los cuatro grandes me gusta mucho el América”. Previo a disputarse la final de ida este jueves y la vuelta el próximo domingo, mencionó que ya han preguntado por él algunos equipos de primera. Cabe mencionar que Gómez, tiene seis meses más de contrato con los Potros de Hierro.

Respecto a su entrenador Mario García, con una larga experiencia en la división de plata, dijo esto, respecto a lo que significa defender los colores del Atlante, “nos dice que es un equipo de corazón, es el equipo del pueblo, tenemos que siempre pisotear al rival, de aquí todos podemos pegar el salto”, aseveró Gómez. De cara al partido de Vuelta, el marcador global es de 1-1, por su parte, el Atlante culminó la fase regular en segundo lugar general con 32 puntos, mientras que el Tampico en sexto con 26.