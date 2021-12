Eduardo Herrera 'revivió' en Venados tras año y medio sin regularidad en el futbol

El 2021 fue un año de sentimientos encontrados para Eduardo Herrera, pues el primer semestre no tuvo actividad profesional, pero en la segunda parte participó con los Venados de Mérida, y llegaron hasta los Cuartos de Final de la Liga de Expansión, por lo que el delantero mexicano confía en que el 2022 sea mejor y le permita seguir teniendo actividad profesional.

“Después de un semestre sin haber jugado por motivos personales, y el último año que estuve registrado en Puebla y no tuve tantos minutos, ya llevaba año y medio sin tener tanta actividad, y la verdad es que ahorita lo estuve disfrutando mucho con Venados porque me ha permitido tener esa actividad que no tenía y lo disfruté mucho, y esperamos que se hagan mejor las cosas.

“Quiero seguir disfrutando de esto que amo que es el futbol en lo profesional porque este semestre me ha llevado a retomar ese gusto y cariño porque había pasado momentos difíciles el último año y medio”, dijo el ‘Grande’ a RÉCORD.

Y aunque en lo profesional no fue un año sencillo, en lo personal el 2021 fue muy especial para la familia Herrera, ya que Eduardo y su esposa, tuvieron a su primer hijo, por lo que estas fiestas navideñas serán más especiales.

“Estas fiestas son siempre rodeado de la familia. Siempre buscamos que sean fechas en las que convivamos y se disfruta mucho porque es la fecha más especial del año en lo familiar.

“Todos están esperando de alguna manera con más ansias el reunirse y convivir con nuestro bebé que es el primer nieto de ambas familias, así que ya imaginarán el grado de consentimiento a él y esperemos no lo echen a perder con tanto consentirlo, pero muy contentos de recibir ese amor a nuestro bebé y nosotros babeando por él”, compartió.

