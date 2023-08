'Hobbit' Bermúdez se ve jugando en la Liga MX con Atlante: 'Vamos a estar en Primera'

Christian Bermúdez ama al Atlante pese a cualquier cosa; sin embargo, tiene un asunto pendiente: regresar al equipo de sus amores a la Liga MX y se comprometió con su afición a lograrlo.

"Tengo la firme confianza en que Atlante va a estar en la Primera División, de eso no tengo duda, sólo que se apuren para que yo también esté ahí en Primera División, sería algo espectacular.

"Vamos a estar en la Primera División, me atrevo a decirles. No es que sepa algo ni mucho menos, pero es ese sentir, nosotros en lo deportivo nos vamos a encargar de hacer bien las cosas y estar enfocados siempre en ganar títulos, y que sigan apoyando, se lucha, se corre, se lucha por los colores y que la afición nos siga apoyando porque es pieza clave en este tiempo que más la necesitamos", dijo a RÉCORD.

Y aunque confesó que todavía no tiene fecha de retiro, aseguró que no se irá sin antes ascender a los Potros de Hierro.

"Sí, eso qué ni qué (se retirará, pero dejando al Atlante en Primera División), eso es garantizado, no me voy hasta que no esté en Primera División, eso seguro.

"Energía tengo, y ganas tengo, el futbol nunca se va. No tengo ningún tipo de problema y qué más me gustaría que con Atlante fuera el regreso a la Primera División, lo que nos corresponde es hacerlo deportivamente y ayudarle al señor Escalante en lo deportivo para que vean que Atlante es un equipo de Primera División y deportivamente lo estamos haciendo bien", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'HOBBIT' BERMÚDEZ RECONOCE QUÉ FEDERICO VILAR FUE SU EJEMPLO A SEGUIR EN EL ATLANTE