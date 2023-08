Hobbit Bermúdez sobre ser histórico con Atlante: 'Me llena de orgullo y satisfacción'

Si hay alguien que tiene por completo sangre azulgrana en sus venas ese sin dudas es Christian Bermúdez, y si ya es amado y reconocido por la afición del Atlante, el Hobbit está por convertirse en un potro histórico, pues jugará su partido 282 y con ello empatará al exarquero del equipo Federico Vilar, para volverse el futbolista con más partidos oficiales jugados en la historia del Atlante.

"¡Wow! Yo creo que hasta voy a llorar, porque cada que me lo dicen me entra un sentimiento muy bonito y dejar esa huella por poco o mucho tiempo o que se quede ahí para siempre no sé, pero conseguirlo no sé cómo va a ser mi reacción, pero sin duda alguna agradeceré por esta gran oportunidad que tengo.

"La verdad me dio mucho sentimiento, porque ser un jugador que deje huella en un equipo con mucha tradición y el de sus amores como lo es el Atlante, y el poder dejar ese ejemplo para las nuevas generaciones que vienen, eso me llena de orgullo y satisfacción. Mucho amor al futbol, de las caídas, y también de las levantadas en este deporte, todo eso se junta, y esto me llenó de mucha satisfacción el decir que estaré en un momento histórico y muy feliz por todo lo que he trabajado y le he dejado a la gente", expresó el jugador al Diario RÉCORD.

Para el Hobbit, los Potros de Hierro del Atlante van más allá de su lugar de trabajo, es su casa, su vida y también su destino en la vida. "El Atlante es sin duda alguna mi estilo de vida. Yo creo que estaba ya pactado el tener esta relación con el Atlante desde mis inicios. Fui a otros clubes y no tuve mucha fortuna, pero ahora lo entiendo porque mi destino era con el Atlante, el crecer como jugador, el vivir la experiencias, ganar títulos.

"Ésta es mi casa, yo no me quiero mover para nada de ella, no pasa por mi mente esa idea de irme, si bien puede haber algunas ofertas de otros equipos, pero siempre va a estar por delante el Atlante, porque me ha dado mucho, yo no sé si le he dado todo en comparación de lo que me ha dado, pero siempre dejo todo en la cancha y desde el primer día hubo una gran conexión con la afición. Estoy en un lugar muy privilegiado", dijo.

NO OLVIDA A QUIENES LO MARCARON

El Hobbit acepta que son muchas las personas que marcaron su carrera y puntualizó que son tres especialmente los que lo hicieron y con quienes fue Campeón en el Apertura 2007.

"A Gabriel Pereyra le aprendí muchísimo, le entendí a su futbol. Él tenía una jugada que recortaba hacia el centro, cuando él lo hacía yo ya tenía que estar atrás de los defensas buscando el espacio, la inteligencia para moverse, no era rápido, pero era explosivo. Lo mismo de Giancarlo Maldonado, crecí con el 'Chepe' Guerrero que fuimos a la par ganando cosas, fueron parte de esta historia", dijo para RÉCORD.

El Hobbit señaló que a pesar de tener varios DT's, dos en particular lo marcaron: José Guadalupe Cruz y Miguel Herrera. "Con él ('Profe' Cruz) tuve toda la continuidad desde que llegamos a Cancún, jugaba todos los partidos, me dio confianza y seguridad. Con Miguel en Atlante tuve mi torneo con más goles".

