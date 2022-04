Liga de Expansión: Así quedaron las fechas y horarios de los Cuartos de Final

Este viernes quedaron definidos cuáles serán los enfrentamientos de cuartos de final de la Liga de Expansión en su torneo Clausura 2022 y los horarios de los enfrentamientos.

Alebrijes de Oaxaca, Leones Negros, Celaya, Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas, Cancún FC, Atlante y los Cimarrones de Sonora son las escuadras que van a disputar el título.

Los duelos de cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Alebrijes (1) vs Sonora (8), Leones Negros (2) vs Atlante (7), Celaya (3) vs Cancún (6) y Atlético Morelia (4) vs Mineros (5).

Los horarios de los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera.

Alebrijes vs Sonora: IDA - 26 de abril 21:05 HRS. VUELTA - 30 de abril 17:00 HRS.

Leones Negros vs Atlante: IDA - 28 de abril 19:00 HRS. VUELTA - 1 de mayo 16:00 HRS.

Celaya vs Cancún: IDA - 28 de abril 21:05 HRS. VUELTA - 1 de mayo 18:05 HRS.

Atlético Morelia vs Mineros: IDA - 26 de abril 19:00 HRS. VUELTA - 29 de abril 17:00 HRS.

