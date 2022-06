Liga de Expansión: Atlético Morelia y Gabriel Pereyra quieren a su equipo en Primera División

A un día de que el Atlético Morelia, Campeón de la Liga de Expansión, debute en el Torneo Apertura 2022, Gabriel Pereyra, su nuevo entrenador, dejó claro que la plaza que ahora defiende tiene todo para ser de Primera División y su equipo se encargará de que, cumplan con lo necesario para que la Federación Mexicana de Futbol les dé la certificación y puedan volver al Máximo Circuito.

“A este equipo se le va a certificar porque tiene todo lo necesario para obtener la certificación. Hay equipos de Liga de Expansión que merecen estar en Primera solamente por infraestructura, nosotros acá tenemos las condiciones iguales e incluso mejores que de equipos de Liga MX y estar a la altura te obliga mejorar en aspectos que pide la Federación, pero este equipo tiene todo para estar en Liga MX.

“Tenemos que ir construyendo y que esta institución esté cada vez mejor deportivamente y socialmente, acercar a la gente al estadio y si este equipo juega bien hará que el estadio se llene y eso va a motivar a la Federación a poner al Atlético Morelia como uno de los posibles equipos que pueda estar certificado y que es merecedor de esa certificación”, dijo a RÉCORD.

En tanto, el ‘Místico’ reconoció que ser el nuevo entrenador del actual Campeón no es un reto fácil; sin embargo, está convencido de que tanto él como su cuerpo técnico tienen la capacidad de dar buenos resultados.

“La vara está muy alta porque salieron campeones recientemente, somos un cuerpo técnico muy joven, pero queriendo ser siempre competitivo porque queremos mostrar nuestras armas.

“Gracias a Dios nos seleccionaron a nosotros para continuar con el proyecto y es algo que nos llena de orgullo porque se fijan en nuestro trabajo y nos obligan a seguir creciendo y como cuerpo técnico sabemos que el reto es muy grande, pero tenemos las condiciones necesarias para llevarlo a cabo”, expresó.

'QUIERO IR DE LA MANO DE MORELIA'

Pereyra empezó su carrera como entrenador en 2014, cuando tomó las riendas del Atlante, pero hoy es el técnico del equipo Campeón de la Liga de Expansión y está consciente de lo que eso significa; sin embargo, tiene claro su objetivo, y es que vuelva el ascenso y ser él quien lleve al Atlético Morelia a la Primera División y hacer historia.

“Lo que veo ahora que tomé este desafío es que quiero ir de la mano de Atlético Morelia, que se abra el ascenso, que se pueda ascender y de nosotros llevar a esta institución a su lugar, está latente esa posibilidad porque lo van a certificar y yo quiero permanecer en la institución para ser ese técnico que dispute el tan ansiado ascenso”, dijo.

Asimismo, el ‘Místico’ expresó que después de haber dirigido a los Cimarrones de Sonora y llevarlos a cuatro Liguillas consecutivas, ahora toma a la escuadra michoacana siendo más maduro, por lo que confía que en un futuro pueda dirigir en la Primera División.

“Soy mucho más maduro, diferente, haciendo cosas importantes porque en Cimarrones se dieron estadísticas importantes en ofensiva, defensiva, se marcaron récords, pero he encontrado la tranquilidad para desarrollarme y dejar que los jugadores disfruten el partido que es algo que he logrado conseguir. Me pone listo para tomar cualquier desafío al punto de tomar al equipo Campeón.

“Tenemos muchas ganas de empezar, mucha ambición, ansiedad por empezar nuestro primer equipo, pero paso a paso y haciendo lo que hemos hecho porque confiamos mucho en el proyecto de Atlético Morelia, que puede ser muy ambicioso y que dará resultados”, indicó.

