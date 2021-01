Liga Expansión: Hijo de Diego Lugano, nuevo refuerzo del Cancún FC

Refuerzo con 'garra'. Nicolás Lugano, hijo del excapitán de la Selección de Uruguay, Diego Lugano, se convirtió en nuevo refuerzo del Cancún FC de la Liga Expansión.

A través de su cuenta de Twitter, el equipo de la costa anunció el fichaje de su nuevo pupilo de cara al Guardianes 2021.

"¡La garra charrúa! El defensor uruguayo, Nicolás Alfredo Lugano, es nuevo refuerzo de Cancún FC. Bienvenido a México, bienvenido a Cancún", anuncia el equipo de la Liga Expansión.

Lugano defenderá la elástica del Cancún FC tras su paso por en la Sub 12 y 13 del Paris Saint Germain, la Sub 14 en el West Bromwich y las inferiores con Defensor Sporting (de la Sub 14 a la Sub 19).

Cabe recordar que Diego Alfredo Lugano, padre del nuevo refuerzo del equipo de la Liga Expansión, terminó su carrera como jugador en su segunda etapa con Sao Paulo, equipo con el que conquistó la Copa Libertadores, un Mundial de Clubes y un Campeonato Brasileño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIBURONES ROJOS DE VERACRUZ ANUNCIÓ SU INCURSIÓN A LA LIGA DE EXPANSIÓN