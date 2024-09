‘Tepa’ González sobre Liga de Expansión: 'Buscamos otros caminos, no tiene ninguna trascendencia'

Jesús 'Tepa' González, exdelantero del Tapatío de la Liga de Expansión, aseguró que la tendencia a salir de muchos futbolistas mexicanos al futbol extranjero en Centroamérica y Europa se debe a que la división de plata de la Liga MX no tienen ninguna transcendencia, ya que enfatizó hay muy pocas oportunidades para el futbolista mexicano.

“Para nosotros sería muy sencillo quedarnos en la liga de expansión y realmente la liga de expansión no tiene ninguna trascendencia, por eso es que los que tenemos esa hambre de seguir lo que amamos y lo que buscamos que es, no sé, trascender en el futbol mexicano o ser leyendas de la selección mexicana en algún momento, buscamos por otros caminos para seguir.

“Porque aquí no hay oportunidades que uno espera o que uno idealiza, esa es la realidad y al final no me atrevo a decir que sea culpa tanto de las directivas sino más bien un poco de la fortuna, no había plaza para el delantero o para el jugador mexicano en ese momento, porque es una realidad que jugamos en una liga que juega con bastantes extranjeros, entonces las plazas para el mexicano son muy reducidas”, señaló.

De igual manera, puntualizó que el camino del jugador en la Liga de Expansión no es como la gente cree, ya que pese a hacer un gran torneo en la división de plata mexicana, no hay interés por los futbolistas mexicanos para llevarlos a los clubes de la Liga MX.

“Yo tenía la idea de que después de ser campeón y campeón de campeones con el Tapatío, goles, goles en la final, hat-trick en la final y dije, no, me van a llevar las ofertas. De aquí soy. Y no, la verdad es que no es así. Realmente el camino, el camino del jugador de expansión no es como uno cree. Realmente que entregan los resultados e inmediatamente te llegan ofertas de los equipos de primera división. El camino no es así.

“Tengo muchos compañeros que lucieron excepcionalmente bien en el Tapatío y no tuvieron las oportunidades en primera división, entonces ese camino no es como la gente lo pinta, no, como uno lo idealiza como jugador. Al final fue difícil encontrar los equipos en primera división”, concluyó.

