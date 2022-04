Alicia Cervantes: 'Somos un equipo y no creo que haya dependencia sobre mí'

Luego de conseguir el pase a la Fase Final del Premundial, la goleadora tapatía, Alicia Cervantes, está de vuelta en Guadalajara, lista para el cierre de la primera etapa del torneo con tres partidos que ya tienen sabor a Liguilla.

"Es un cierre impresionante el que vamos a tener los tres equipos tanto Rayadas, Chivas y Tigres, pero de eso se trata, de que cerremos con los mejores y obviamente nosotras estamos preparadas. Vamos a ir con todo a la Liguilla, para nosotros es una motivación saber que ya nos estamos enfrentando a los equipos que pueden estar en liguilla y es bueno porque es una buena oportunidad para saber para qué está Chivas", señaló 'Licha' Cervantes en conferencia.

Cervantes ha marcado 13 de los 23 goles de Chivas en lo que va del torneo. Sin embargo, para la delantera no existe dependencia.

"No, yo creo que no. Somos un equipo y yo meto goles gracias a mi equipo. Si el equipo no empujara, no metería los goles. No creo que haya esa dependencia sobre mí".

En este mismo sentido, 'Licha' habló sobre sus objetivos en el torneo; el principal es salir campeonas.

"Mi prioridad es quedar campeona con Chivas, no solo este torneo sino muchos más. Mi planteamiento es ese salir campeona, pelear por el título de goleo y seguir trascendiendo como equipo".

La también seleccionada mexicana habló sobre la Fase Final del Premundial de la Concacaf que se disputará en Monterrey, donde buscarán el pase a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos.

"Creo que ese equipo está para todo eso y obviamente también estamos trabajando muy bien con Moni (Vergara). Siempre nos da toda la confianza, somos una familia, somos jugadoras diferentes, pero estamos en una misma sintonía porque tenemos el objetivo de ir al Mundial", sentenció.

