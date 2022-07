América Femenil: Alison González será baja vs Bayer Leverkusen

Alison González no tendrá participación en el duelo amistoso entre América y Bayer Leverkusen Femenil. Así lo confirmó el técnico de las Águilas, Ángel Villacampa, quien dijo que la delantera todavía no está recuperada al cien y prefiere no arriesgarla.

“Con Alison hay que tener calma, porque para nosotros es una jugadora muy importante y queremos tener esa pausa con ella para que cuando vuelva no tenga una recaída y sobre todo no la podamos volver a perder”, declaró en conferencia de prensa.

Villacampa dijo que espera que las jugadoras seleccionadas se incorporen a la plantilla el próximo jueves, pues las tiene contempladas dentro de la convocatoria para este encuentro, aunque esperará a ver como llegan para definir si les otorgará algunos minutos.

“Respecto a las seleccionadas, todavía falta por confirmar cuando llegan; si llegan el jueves por la mañana o por la tarde. Veremos si están en posición de jugar unos minutos, ojalá sí”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - DT DE BAYER LEVERKUSEN SOBRE EL FUTBOL FEMENIL EN MÉXICO: "HAY MUCHO TALENTO MEXICANO"