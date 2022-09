Andrea Falcón, ansiosa por jugar con América: 'Tengo ganas de debutar en este club histórico'

América Femenil recibe hoy a F.C. Juárez, partido en el que podría debutar su más reciente incorporación, la española, Andrea Falcón, quien en charla con RÉCORD aseguró que está ansiosa por estrenarse con las Águilas si es que así lo decide su técnico, Ángel Villacampa.

“A los futbolistas lo que nos gusta es jugar, y sí que tengo muchas ganas de debutar, de hacerlo en este club histórico y sobre todo de aportar al equipo. El tiempo que el Míster lo considere oportuno y que crea que yo puedo sumar al equipo, estaré preparada al cien por cien para dar el máximo de mí y ayudar en todo lo que sea posible”, declaró Falcón.

La presentación de Andrea se dio el pasado 3 de septiembre en el Estadio Azteca, justo al medio tiempo del encuentro entre el equipo varonil de los de Coapa ante los Tigres, por lo que el Coloso de Santa Úrsula lucía repleto y teñido de amarillo, algo que dejó asombrada a la española.

“Fue impresionante. Un recuerdo que jamás olvidaré. El día anterior tuve la oportunidad de ir y estaba vacío y como estar a solas en el estadio impone muchísimo porque es inmenso, pero a día siguiente con tanta gente, pues te sientes en una nube, es algo que jamás soñé, en estar presentándome en un estadio histórico, en un club histórico y al final es un recuerdo que le podré contar a mis hijos con orgullo”, recordó.

Asimismo, Falcón le agradeció a la afición azulcrema por el cálido recibimiento que le brindaron, y les pidió que confíen en este equipo, pues está segura que podrán devolverles todo su apoyo con campeonatos.

“Yo lo que quiero es darles las gracias, gracias por el recibimiento y el cariño que he sentido desde el primer minuto que he llegado aquí, y luego decirles que confíen, que confíen en este equipo, que no dejen de animarnos porque lo necesitamos porque lo sentimos, porque en el campo somos unas jugadoras, pero ellos son uno más y al final ese aliento es el que nos empuja a seguir luchando. Sabemos el camino que tenemos que seguir y esperamos darles muchas alegrías en formas de campeonatos y poder celebrarlos con ellos”, finalizó.

