Andrea Falcón sobre Ángel Villacampa: 'Lo que lo hace diferente es lo que transmite'

Para Andrea Falcón, Ángel Villacampa es el técnico ideal para el América gracias su amplio conocimiento en futbol y su capacidad para saberlo transmitir a sus jugadoras.

“Lo que lo hace diferente es lo que transmite. Para mí, es un entrenador que consigue transmitir mucho, es verdad que su exigencia es muy alta, que sabe gestionar cada momento, los comentarios que te dice, pero siempre lo hace para mejor y yo creo que es un entrenador, que, a cualquier jugadora que le preguntes, que haya estado con él te dirá que aprendió muchísimo, porque lo que sabe de futbol, es una barbaridad, declaró en charla con RÉCORD.

“A cualquier hora le puedes preguntar algo sobre un partido, una jugada y te va a responder, porque para el futbol es su vida, y lo que lo hace diferencial es que ha sido futbolista, sabe lo que es ser futbolista y como entrenador te transmite eso, y para poder ganar títulos tienes que tener a alguien que tenga esa ambición y esas ganas de ganar”, agregó.

Falcón y Villacampa se vuelven a encontrar en el vestidor del conjunto de Coapa, ya que, anteriormente, coincidieron en el Atlético de Madrid, club donde el estratega español le dio la confianza a la nueva futbolista azulcrema.

“Me fui al Atlético de Madrid de un Barça en el que no tenía muchos minutos porque era muy joven y en el Atlético de Madrid fue el primero que, con base en darme mucha intensidad, de exigirme mucho, porque es verdad que me exige muchísimo, pero sí que es verdad que con esa exigencia me hizo que sea mejor jugadora, fue el primero en confiar en mí, de ponerme muchos minutos, de ponerme oportunidades, de darme importancia dentro de un equipo y al final me hizo crecer como futbolista”, finalizó.

