Ángel Villacampa asegura que el partido ante Pumas es: 'De los peores que han tenido'

Ángel Villacampa puntualizo que este ha sido uno de los peores partidos que ha tenido América femenil en su gestión, ya que la última vez que vio un rendimiento por debajo del esperado fue hace 6 meses cuando se midieron ante Puebla.

"Mira si tengo que mirar para atrás, en el torneo anterior si hay un partido que fue realmente malo fue el día de Puebla. Hoy en este torneo hasta la fecha si tengo que decir cuál es el partido el que no hemos estado como pretendemos a la altura de las circunstancias fue hoy", puntualizó el técnico americanista.

A pesar de que fue un partido malo para el equipo azulcrema, el estratega español tiene claro que deben de mantenerse constantes y persistentes en su plan de trabajo, ya que siente que se están alejando.

"Hay que seguir siendo constantes y persistentes en el plan de trabajo que estamos haciendo. incluso diría en las acciones de cada jugadora, desde luego que, si buscamos ese juego directo, se aleja totalmente de nuestra forma de trabajar o de la forma de ese perfil. Yo creo que nos estamos alejando de lo que queremos, nos pasó el otro día de Juárez cuando conseguimos estar 25 minutos por delante, pienso que hay que tener mucha más tranquilidad".

Villacampa aprovechó la ocasión para dejar claro que sus declaraciones previas de que era un partido más se deben aquellos consideran cada compromiso como una final: "Un partido más es porque nosotros nos tomamos cada partido como si fuese una final, porque nosotros estamos en un proceso de ser un equipo ganador. Insistimos muchísimo de la fortaleza de Pumas, en que nos íbamos a encontrar un equipo fuerte, que tenemos que ser protagonistas".

Finalmente, el director técnico dejó claro que cualquier error los puede alejar de la posibilidad de pelear por el liderazgo ya que en caso de que hoy hubieran ganado estarían virtualmente como líderes de la competencia.

"Cuando se está tan apretado con Pumas, con Tigres, con Chivas y con Monterrey pues cualquier error, cualquier fallo o cualquier momento que no sumemos de tres, pues va a complicar mucho más, entonces por eso estábamos en esa situación y claro no es que nos preocupe el no haber conseguido la victoria, pero sí nos ocupa de que tenemos que mejorar esos momentos de que no estamos del todo reconocibles".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS FEMENIL: LAZCANO SOBRE COMO DEBEN TERMINAR LA TEMPORADA: 'GANANDO LOS CUATRO PARTIDOS'