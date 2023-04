Paola Chavero previo al Clásico Capitalino: 'América tiene más que perder que Pumas'

Paola Chavero dejó claro que Pumas no tiene nada que perder en el Clásico Capitalino, e incluso reveló que Las del Pedregal no tienen miedo de enfrentar al América este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, el cual promete ser un partido bastante intenso y aguerrido.

"Creo que nosotras no tenemos nada que perder, la verdad. Creo que ellas tienen más que perder sinceramente porque es un clásico, todos los clásicos se viven emocionantes, impactantes y pues no tenemos nada que perder, no tenemos miedo absolutamente, no porque el rival sea América, claro que no, al contrario, se vive de una manera impresionante y claro que con garra como se vive el futbol", sentenció Chavero.

La dorsal 13 del conjunto auriazul señaló que en esta semana se viven de forma diferente los entrenamientos debido al tipo de partido: "Siempre que es un clásico se viven de forma diferente los entrenamientos y las intensidades porque es el partido de la jornada, mundo va a estar viendo ese partido. Con los hombres es un clásico y con las mujeres también ya está haciendo un clásico, sabemos que se va a vivir un momento intenso, aguerrido y fuerte, entonces siempre son espectáculos los clásicos"

Cabe destacar que la dorsal 13 del conjunto universitario disfruta mucho de este clásico, ya que justamente le tocó debutar como titular en uno de estos partidos. "Me gusta mucho (los Clásicos vs América), creo que me reto a mí misma porque a pesar de que fue mi primera titularidad contra el América en mis años anteriores, creo que eso me impacta mucho, saber que es un equipo fuerte, que va a estar duro y va a estar con gente de experiencia. Creo que va a estar muy bueno y yo lo llevo muy emocionante, impactante, claro que quiero demostrar por que sigo en Pumas, porque quiero seguir aquí y daré todo por esta institución", destacó la seleccionada mexicana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁNGEL VILLACAMPA PREVIO AL CLÁSICO CAPITALINO: 'AMÉRICA TIENE 17 RIVALES ESPECIALES'