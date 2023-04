Paola Chavero cumplió 100 partidos con Pumas y quiere festejar ganándole al América

El 1 de abril pasado, Paola Chavero cumplió un momento muy especial en su carrera como futbolista profesional, ya que llegó a los 100 partidos con Pumas después de haber hecho su debut en este club en enero de 2018. Sin embargo, el festejo se aplazó hasta que la jugadora pudo revisar Instagram al finalizar el partido.

Chavero ingresó de cambio al minuto 60 ante Rayadas, lo que significó que cumplió su centenario con el equipo que le abrió las puertas.

“Yo no sabía que había cumplido 100 partidos, yo había hecho cuentas y me faltaba mucho tiempo. Cuando termina el partido y veo en Instagram que cumplo 100 partidos, me puse muy feliz porque como tú lo dices es muy difícil que una jugadora cumpla 100 partidos con un equipo y más con el que iniciaste. Me gustó mucho y qué bonito que fue con el primer equipo que me abrió las puertas”, señaló la seleccionada mexicana.

Después de conseguir este logro en su carrera, la futbolista auriazul recibirá un reconocimiento por haber alcanzado esta marca previo al partido contra América, lo cual será una motivación extra.

“Sí claro, siempre va a ser bonito que te den una camisa de 100 partidos, un reconocimiento de 100 partidos antes de un Clásico, qué mejor que en ese escenario y claro que me va a ayudar para estar motivada”, aseguró.

Durante este primer centenario, la dorsal 13 ha vivido varios momentos con las felinas, pero hay dos en particular que son los que más ha disfrutado. “Tengo dos momentos: cuando di tres asistencias contra León en CU (en la Jornada 15 del Apertura 2022) y cuando anoté dos goles también en CU contra Santos Laguna (en la Jornada 7 del Clausura 2023)”.

Cabe destacar que Paola también está cerca de alcanzar la decena de goles con las universitarias, ya que actualmente ha logrado hacerse presente en el marcador en ocho ocasiones.

“No lo había pensado, creo que me agarraste un poquito así, pero creo que sería un logro más a mi carrera futbolística, cumplir 100 partidos, cumplir 10 goles en la Liga, es algo que es un objetivo personal y como futbolista, voy por más", confesó la jugadora de 20 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ¿POR DÓNDE VER EL SORTEO DE LA COPA ORO?