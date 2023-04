Aunque agradeció no haber sufrido ningún tipo de acoso hasta ahora en México, Aurelie Kaci, jugadora de América de señaló en charla con RÉCORD que, es un tema muy delicado que no debe pasar desapercibido. Esto en alusión a lo ocurrido con si ex compañera de equipo, Scarlett Camberos.

“Por suerte no me ha pasado nada, así que no puedo decir que tengo miedo, pero cuando pasan estas cosas, claro que es un tema muy importante y cuando pasan estas cosas no hay que dejarlo así, por eso creo que es muy importante haber reaccionado y espero que no vuelva a pasar”, dijo la mediocampista.

Kaci reiteró que hasta el momento no ha sufrido ningún incidente en cuestión de seguridad y acoso, esto debido a que ella se mantiene alejada de las redes sociales. Pese a esto, no se mostró indiferente al tema y señaló que no se puede permitir que esto siga creciendo.

“No me ha pasado nada, pero el día que me pase algo, claro que es otra cosa. Es que yo también estoy un poco lejos de las redes sociales y a lo mejor no me entero de todo y a veces es mejor porque es una parte que lleva mucho espacio y este tipo de temas es muy importante y no hay que dejarlo crecer”, finalizó.

Hace unas semanas, Scarlett Camberos tuvo que desligarse del América Femenil debido a que fue acosada por una persona que hackeó sus redes sociales y se hizo pasar por su pareja sentimental, motivo por el cual pidió permiso al club para refugiarse unos días con su familia en Estados Unidos en los que se resolvía el problema.

Sin embargo, al no tener garantías de su seguridad en nuestro país, optó por rescindir su contrato con la entidad azulcrema y se enroló con el Ángel City de la NWSL.

