Ángel Villacampa, DT del América Femenil: "Iremos a ganar al Estadio Universitario"

Ángel Villacampa, técnico del América Femenil destacó la importancia de haber derrotado a Tigres en el Azteca y aclaró que no esperaba golear.

“Siempre queremos más mucho más pero hoy hay que dar la enhorabuena a los jugadores no he dicho muchas veces pero hoy en especial porque han rápido esa barrera mental que teníamos había que crearnos capaces de lograrlo lo que hay hemos hecho hoy y por momentos hemos visto un América muy bueno con llegadas que nosotros nos gustan es verdad que es lo segundo tiempo hay ciertas cuestiones donde Tigres Hay que mejores estaciones no esperamos una ventaja de más cinco, ni nada de eso pero lo importante era hoy ganar”, declaró el español en conferencia de prensa.

Consciente de lo complicada que es la cancha del Universitario, Villacampa dijo que su equipo debe ir a imponerse, pues cometerían un error si creen que ya tienen la serie resuelta por llevarse la mínima ventaja.

'ERA IMPORTANTE GANAR HOY' Ángel Villacampa reconoció que esperaban un partido complicado por parte de Tigres y aseguró que está preocupado por el estado físico de algunas jugadoras. @Davyrke pic.twitter.com/ulkRxL3I18 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 27, 2023

“Iremos a ganar como lo hemos hecho siempre nosotros Campos y no vamos a intentar de otra manera si pensamos que tenemos algo de ventaja nos vamos a equivocar porque no tenemos nada sabemos cómo es tigres en su casa y nos tenemos que imponer tenemos que manejar ciertos momentos que hoy hubo de indecisiones tenemos que poner tener un poquito más de calma”, comentó.

En el partido Aurelie Kaci y Nicky Hernández salieron tocadas, por lo que el estratega español dijo que se van preocupados por su estado de salud.

“Es nuestra preocupación cuando ha terminado el partido es verdad que hay alegría pon la victoria y a la vez un poco de preocupación porque vamos a ver cómo está ahorita así veremos cómo se recuperan las jugadoras”, sentenció.

