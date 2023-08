Aurélie Kaci, mediocampista francesa que juega para las Águilas del América Femenil, contó para la Liga MX Femenil cómo ha sido su estadía en el club de Coapa y en nuestro país.

Kaci, que llegó al club procedente del Real Madrid Femenino, aseguró que el cuadro azulcrema es de lo más grande que hay y que está acostumbrada a esta clase de presión y que todo el año intenta superarse.

"Sabemos todos que América es lo más grande, así que sabemos lo que implica todo eso, pero a mí me gusta esta presión, me gusta siempre dar lo máximo, intentar siempre superarse así que creo que sabemos todos lo que sabemos hacer aquí y trabajamos todo el año por esto y a mí me gusta", comentó.

La mediocampista francesa llegó a las Águilas del América para el Apertura 2022, desde entonces ha disputado 39 partidos, mismos en donde ha marcado seis goles y fue pieza clave en el campeonato conseguido en el Clausura 2023, campeonato del cual, también habló en entrevista con la Liga MX Femenil.

"Es complicado poner palabras porque sabemos todo lo que hemos trabajado por esto, porque es lo que queríamos todas ganar y pues con el equipo hemos trabajado mucho este año para ganarlo y además con nuestra gente, en nuestro estadio pienso que fue lo más bonito porque al final es algo que puedes compartir con toda la afición y no hay nada mejor, estoy feliz", aseveró.

Además de lo que significa jugar con América, la jugadora francesa contó cómo ha sido su adaptación a la vida en el país, algo que no le ha sido difícil pues, asegura, que encontró una segunda familia en el club azulcrema.

"Es un cambio cultural importante, pero a mi llegada las chicas me ayudaron muchísimo, yo he encontrado una segunda familia aquí así que era todo muy fácil, con algunas hemos ido a comer, me han hecho probar comida y todo y desde ese lado ha sido muy fácil, me gusta bastante la comida, los lugares que he visitado y todo, muy interesante", finalizó.

