Blanca Félix: Atajó dos penaltis y se dijo "orgullosa" de sus compañeras tras el Campeonato

Lo hizo ante Pachuca y repitió la hazaña ante Rayadas de Monterrey. Blanca Félix se puso la capa y gracias a su actuación bajo los tres palos, Chivas obtuvo el Campeón de Campeones, esto luego de que la portera rojiblanca atajara dos de tres penaltis de las regiomontanas.

“Muy contenta y agradecida con la vida por estos momentos, qué bueno que pude aportar mi granito de arena para el equipo. Contenta y muy orgullosa del equipo porque han trabajado bastante bien, hemos sufrido y hemos sabido reponernos. Orgullosa del equipo, del cuerpo técnico y de la afición que siempre nos estuvo empujando”, declaró al finalizar el partido.

La tarea no fue sencilla para el ‘Rebaño Sagrado’. En una final reñida, todo terminó por decidirse desde los 11 pasos y aunque Félix fue directamente responsable de este triunfo, la arquera también reconoció a su compañera Celeste Espino, quien fue fundamental durante el tiempo regular al salvar en más de una ocasión la portería rojiblanca.

“Quiero decir que no podemos demeritar el trabajo que hizo Celeste en el partido, tuvo cuatro, cinco atajadas que de no haber sido por ella no hubiéramos llegado a estas instancias”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CHIVAS FEMENIL: GANAN EN PENALTIS Y SE LLEVAN EL CAMPEÓN DE CAMPEONES