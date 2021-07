Casandra Montero: 'Con la incorporación de nuevos refuerzos, Chivas Femenil estará en la Final'

Chivas levantará el título de Liga Femenil. Casandra Montero, refuerzo de la escuadra rojiblanca, considera que las tres incorporaciones que registró el Rebaño servirán para apuntalar adecuadamente al equipo y con ello por fin conseguir el añorado segundo campeonato.

“Pienso que sí, creo que cuando directiva y cuerpo técnico se sientan a tomar la decisión de a quién o quiénes van a traer es porque es lo que hace falta o que hay que complementar. Es suficiente para pelear y nuevamente estar en la Final, pero ahora levantando la Copa".

“El equipo es completo en lo futbolístico y en la unión. A veces en el alto rendimiento uno se enfoca en lo técnico o físico, pero cuando tienes una unión o fuerza mental de todas, créeme que es un paso adelante y un plus para el equipo. Estamos preparadas para lo que viene”, aseguró la mediocampista en conferencia.

La ex jugadora de Veracruz y Mazatlán aseguró que no se sienten presionadas por mejorar lo conseguido el semestre anterior cuando se llegó a la Final junto con Tigres, aunque hay confianza de poder hacer un semestre similar o mejor, asegurando que incluso el entrar a la Liguilla no es visto como objetivo, sino como obligación.

“Cuando llegas a presionarte, las cosas no te salen como quieres. Nosotras tenemos los objetivos claros y te puedo decir que el estar en Liguilla no es objetivo, es una obligación.

“Sabemos del equipo tan completo y vamos paso a paso, con el objetivo en la mira. De disfrutar y empezar con el pie derecho. El equipo está más que preparado para este nuevo reto y estamos seguras de que vamos a estar nuevamente en la Final”, concluyó Casandra.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:LIGA MX FEMENIL: ¿QUÉ CAMBIOS SE VIENEN PARA EL APERTURA 2021?