"Espero con ansias volver a enfrentarme". La guardameta de Atlas Femenil, Daniela Solera, espera con ansias el poder reencontrarse con Jennifer Hermoso como rival, ya que tiene un buen recuerdo después de haberle atajado un penal en la Copa del Mundo del 2023.

A pesar de haber perdido por 3-0 ante España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Solera tiene un buen recuerdo de ese partido debido a que fue pieza fundamental para que el resultado no fuera más abultado contra Costa Rica al hacer varias atajadas.

“Referente a lo del Mundial, sabíamos que era una selección (España) que no solo iba a luchar por el título, sino a darte de que hablar, de lujos y de más durante el Mundial y así fue, creo que fue un partido sumamente difícil para nosotras, por dicha se me se me dieron bien las cosas, hasta logré taparle un penal Hermoso", comentó la guardameta.

Este penal fue al minuto 34 después de que la silbante marcó una falta de Fabiola Villalobos a Olga Carmona dentro del área grande. Hermoso tomó la esférica y cobro a media altura al costado izquierdo, zona a la que también se lanzó la arquera para tapar el disparo de la ahora atacante de Tigres femenil.

Después de este duelo, ambas jugadoras estuvieron a punto de volver a verse las caras durante el Apertura 2023, ya que Daniela llegó en aquel torneo con las rojinegras, pero justo cuando estaba aterrizando en Guadalajara, Atlas ya estaba jugando contra las Tuzas.

"No la he enfrentado en club todavía, lastimosamente la vez pasada cuando llegué estaban disputando de hecho ese partido allá en Pachuca, el día que aterricé acá en Guadalajara, entonces espero con ansias volver a enfrentarme, como te digo, no solo a ella, sino a los equipos top”.

Cabe destacar que el reencuentro entre la atacante ibérica y la arquera tica en el futbol mexicano se dará hasta la jornada 15 en el Estadio Jalisco a las 19:00, pero en el proceso se medirá ante equipos top de esta liga como Pachuca, Chivas y Monterrey, el cual es otro de los objetivos de la futbolista de 26 años.

