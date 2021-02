Dinora Garza sobre el América vs Pumas femenil: 'Los clásicos no se juegan, se ganan'

Hoy, en la Liga Femenil MX se enfrentan América y Pumas, y más allá de ser un partido entre las felinas Superlíderes y las de Coapa, es un partido que tanto ambas aficiones como equipos esperan en el torneo, pues es un Clásico, por lo que Dinora Garza, la jugadora más experimentada de Universidad, tiene claro que, ante las Águilas no está permitido perder, y esa presión no le espanta, pues sabe bien lo que son este tipo de partidos, luego de haber jugado innumerables partidos entre Rayadas y Tigres, mientras jugó para Monterrey.

"Es un Clásico aquí, me tocó vivirlos allá y eran muy fuertes, la afición se metía mucho, y acá también, es un partido en el que tenemos que ir por todas, con el deseo de ganar, respetando al rival y va a ser un desafío muy bueno. Los Clásicos no se juegan, se ganan, y vamos a pelear el partido hasta el final.

"Tengo la sensación de ya querer jugar, tenemos que hacer valer lo que hemos hecho hasta ahorita. Ojalá podamos ganar; sí escuché que si con alguien no se puede perder es con este tipo de rivales por la historia y tenemos que representar a la institución de la mejor manera posible", dijo a RÉCORD.

Hoy las Pumas son el mejor equipo del torneo, con seis victorias y un empate, se mantienen invictas, y para la delantera universitaria es sólo el resultado de un equipo que trabaja fuerte, pero que además parte de su éxito está en la humildad, el hambre, y seguir la famosa ‘garra puma’ que caracteriza a todas las categorías del Club Universidad y que para el cuadro femenil no es excepción.

"Estoy muy contenta por el paso que llevamos, el equipo está feliz y ansiosas para nuestro siguiente partido y queremos seguir en la buena racha.

"El equipo que trabaja muchísimo, nunca había yo trabajando tanto en tan poco tiempo, siempre están dispuestas. Es un equipo unido, con mucha hambre, esas son las claves que identifico de este grupo, la humildad, el trabajo, la disciplina; hay muchísimo de la filosofía de Pumas de pelear siempre, es un equipo que no deja de correr, hay garra, entrega, y son de las cosas a las que me estoy adaptando porque yo no tenía esas características", dijo.

