Liga MX Femenil: Cruz Azul firmó empate ante Toluca y alarga racha sin conocer victoria

Cruz Azul y Toluca Femenil no se hicieron daño, tras culminar 1-1 el encuentro que disputaron en las instalaciones de Metepec.

Aunque ambos conjuntos llegaron a este conpromiso con el objetivo de volver a la senda del triunfo. Las celestes se apoderaron del terreno de las Diablitas y tomaron ventaja con un polémico penalti minutos antes de irse al descanso; la delantera, Alejandra Curiel, fue la encargada de cobrar la pena máxima y poner el 0-1 momentáneo.

Para la parte complementaria, cuando todo parecía indicar que Cruz Azul terminaría con su mala racha de dos partidos consecutivos sin conocer la victoria, las de Toluca dieron la sorpresa e hicieron arder el infierno. Las Diablitas aprovecharon una mala salida de la guardameta Karla Morales, y Carolina Miranda anotó el gol del empate al 61.

Tras poner 1-1 el partido, Carolina Miranda marcó su segundo gol en el actual Guardianes 2021 jugando su séptimo partido como titular. La delantera escarlata sumó 17 dianas en el circuito rosa desde la aparición de la Liga MX Femenil en el pasado Apertura 2017.

Finalmente, con este resultado las comandadas por Carlos Pérez no levantan la cabeza y entraron a un espiral negativo sumando su tercer partido que les dejó un mal sabor de boca, mientras que las mexiquenses no hicieron valer su localía. Las Diablitas no tuvieron su mejor partido y dejaron escapar dos puntos, ya que como locales se habían mantenido con paso firme.

