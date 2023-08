Dirce Delgado afirma que Pumas Femenil 'no ha tenido el inicio que deseaban'

No es el inicio esperado. Dirce Delgado señaló que el inicio del Apertura 2023 no ha sido el mejor para Pumas Femenil; sin embargo, seguirán trabajando para darle la vuelta a esta situación.

“No ha sido el inicio como nosotros quisiéramos de sumar partido tras partido. Siempre vamos en busca de la victoria. Hay factores que no nos han favorecido, de eso estamos muy conscientes. Por eso estamos trabajando sobre estos detalles que nos han faltado. Cada partido para nosotros es muy importante, no solo estas dos visitas. Hay que hacer buen partido (vs Puebla) para traernos un resultado a favor”, comentó Delgado.

“Tratamos, a través de sesiones, de controlar las emociones y ser un equipo que identifique los momentos (en los partidos) para poder aprovecharlos. Lo trabajamos individual y colectivamente. Si no estás tranquilo, no vas a poder funcionar muy bien. Es una parte a la que la directiva y el cuerpo técnico le ponen atención. Es un conjunto de factores, pero esta parte es muy importante”, agregó la defensora central.

Por su parte, Melany Villeda señaló que en la institución auriazul son conscientes de que apenas es el inicio del torneo y van a sacar el equipo adelante: “Hay que mantenernos conscientes de que cuando ganas, no eres la mejor, ni cuando pierdes eres la peor. Seguimos trabajando, manejamos lo mental de saber que aquí no acaba, que apenas es el principio del torneo y que venimos de menos a más. En equipo lo vamos a sacar (adelante)”.

La guardameta agregó que para conseguir ese objetivo de darle la vuelta a la página será fundamental no recibir gol ante Puebla: “Es importante mantener el cero atrás porque en el partido te mantiene con oportunidad de ganar. Siempre es importante como defensas y porteras, porque te sientes más segura. Después, hay que mantenernos con calma para atacar de una manera ordenada”.

Puebla vs Pumas Femenil

Hora: 12:00 hrs

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Fox Sports

Árbitro: Alexis Portillo

