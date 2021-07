Directora de Liga MX Femenil: 'Estamos tomando acciones correctas para ser liga Top'

El Torneo Apertura 2021 es el noveno de la Liga MX Femenil y puede convertirse en uno de los más atractivos en la historia, pues se ha hecho todo lo posible para que haya mayor competencia y con ello a la afición se le dé un mayor espectáculo, así lo aseguró Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, quien explicó que entre otros factores, la incorporación de jugadoras extranjeras es una de las novedades que enriquecerán temporada.

“Estamos muy emocionados con el arranque, estamos listos para que la gente pueda disfrutar de una nueva era, una nueva etapa a partir de esta temporada en la Liga MX Femenil.

“Me genera emoción porque la llegada de jugadores extranjeras va a abrir muchas oportunidades. Sabíamos que era el siguiente paso que teníamos quedar, todo el mundo nos cuestionaba por qué no había jugadoras internacionales y decíamos que el primer paso es enfocarnos en las mexicanas para darles todas las herramientas para que pudieran competir con otras jugadoras. Me genera mucha emoción y me urge que arranque la temporada para empezar a estudiar cómo fue su adaptación, qué necesitan las jugadoras para adaptarse y qué necesitan las mexicanas para competir”, dijo a RÉCORD.

Pero no sólo la llegada por primera vez de extranjeras es un motivo de emoción en la Liga MX Femenil, también lo es el regreso de jugadoras como Charlyn Corral y Cecilia Santiago, quienes después de militar en Europa, están de vuelta en México.

“Las expectativas siempre van a estar, pero tenemos que hablar de acciones. Estamos tomando las acciones correctas para ser una de las mejores ligas y tanto nosotros tenemos la posibilidad de generarle valor a ellas como ellas de generar nos valora nosotros. Estas figuras que regresan son un ejemplo a seguir, son agentes de cambio, tienen una enorme trayectoria, se está construyendo algo importante. Vamos a ver a nuestras estrellas y vamos a ver que nos van a regalar”.

