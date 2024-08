Katty Martínez se estrena como goleadora en la goleada de Monterrey ante Necaxa

Rayadas mostraron su dominio al vencer 0-4 a Necaxa en el Estadio Victoria en un partido donde Katty Martínez se estrenó como goleadora con el equipo de Monterrey en la Liga MX Femenil.

Bajo la dirección de Amelia Valverde, el equipo regio abrió el marcador al minuto 50 con un gol de Rebeca Bernal, aprovechando un error defensivo de Lucia Muñoz.

El segundo gol llegó al minuto 83, cortesía de Nicole Pérez, quien desde fuera del área lanzó un potente disparo al segundo poste que sorprendió a Valeria Martínez.

Katty Martínez, debutando con Rayados tras su paso por Tigres y América, ingresó al campo al minuto 69 y marcó su primer gol con el equipo regio al 88', aprovechando un rebote en el área con un disparo con la zurda que venció a las redes de Necaxa.

Christina Burkenroad cerró la cuenta en tiempo de compensación (90+4') con un cabezazo certero dentro del área. Con este resultado, Rayados sigue invicto en el Apertura 2024.

Primer partido en Liga y primer gol @kattyabad10 se estrenó con las @Rayadas pic.twitter.com/CoJwa3omxZ — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) August 6, 2024

FELIZ DE SU PRIMER GOL Y DE CELEBRARLO COMO 'CHUPETE' SUAZO

Desde que arribó a Rayadas, Katty Martínez ha mostrado que Humberto 'Chupete' Suazo, y tras marcar su primer gol con la playera de Monterrey, la mexicana no dudo en celebrar como lo hacía el exjugador de La Pandilla.

Tras su momento de gloria, 'Katty Killer' señaló que se encuentra feliz, narró cómo fue su diana y contó por qué celebró como 'Chupete' Suazo.

"Muy feliz, ya extrañaba estar de vuelta, me dice Rebeca que me la quería pasar, pero no es cierto, me cayó el rebote. Sabía que lo tenía que hacer, lo tenía mucho en mi cabeza, quería que pasara a lo mejor en casa, pero hoy se da y feliz de poderlo hacer y homenajear a mi ídolo, feliz por eso también".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El 'curioso' comportamiento de Jakob Ingebrigtsen en París 2024 previo a la Semifinal de los 1500m