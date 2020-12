Kenti Robles: 'Liga MX Femenil debe fijarse en ligas europeas para mejorar'

La carrera profesional de Kenti Robles se ha desarrollado en el futbol español, sin embargo, la defensa no pierde de vista a la liga femenil de México, torneo que a pesar de que sigue en desarrollo, consideró debe tomar algunas pautas a seguir del futbol europeo.

Hace apenas tres años, la Liga MX Femenil inició su andar y desde ese entonces no han detenido su formación, incluso algunas de las futbolistas que disputaron partidos en esta competencia ya consiguieron emprender su vuelo al viejo continente y aunque en opinión de Robles se han logrado buenas cosas a nivel de clubes, explicó que se puede mejorar aún más.

“Es muy difícil hacer una comparación objetiva porque el futbol femenil en México está en pleno desarrollo, sin embargo, sé que están apostando tanto a nivel de clubes como en la federación y de verdad espero que siga creciendo y se fije en ligas como las europeas para mejorar”, expresó en entrevista para Puma.

Y aunque se podría pensar que la zaguera colgará los botines en España por su vasta trayectoria en ese país, Kenti afirmó que le hace ilusión finalizar su fase como futbolista en territorio azteca, sin embargo, consideró que aún le queda mucho futbol por mostrar para seguir forjándose como jugadora, sobre todo con su actual equipo.

“Siempre he dicho que me gustaría terminar mi carrera en México pero todavía me siento con muchísima fuerza e ilusión de seguir creciendo como futbolista en el Real Madrid. Como mexicana siempre te hace ilusión pensar en que algún día podría estar compitiendo en la liga de mi país ayudando a crecer el nivel de competición pero creo que aún queda lejos”, manifestó.