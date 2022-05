Licha Cervantes sobre abucheos a Amaury Vergara: 'A veces somos injustos, gracias a él tenemos todo'

Chivas Femenil continúa festejando el segundo título en su historia. Luego de presentar el trofeo ante la afición rojiblanca en el Estadio Akron, Alicia Cervantes, goleadora y figura del equipo, habló sobre los abucheos que recibió Amaury Vergara al levantar el trofeo.

La delantera consideró que los fanáticos fueron muy injustos con el presidente del Rebaño Sagrado, pues aseguró que gran parte del éxito conseguido ha sido gracias al respaldo que le ha dado.

"A veces somos injustos con la gente que nos apoya, sin ellos no tendríamos lo que tenemos como este estadio, las comidas, el césped, no nos hace falta nada y gracias a él tenemos todo", comentó.

Asimismo, Licha Cervantes mencionó que aún no se cree el campeonato. Y es que a pesar de anotar dos goles en la Ida, sigue sin procesar el triunfo ante las Tuzas.

"No me cae el 20 de saber que somos Campeonas, no me cae el 20, veo videos y no me cae. Para mí siempre ha sido todo el equipo, si pudiera subir a todas, las subiría. Sí no hubiera apoyo no tendríamos este estadio, hay mucha gente detrás de esto", sentenció.

